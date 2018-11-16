Япония прояснила судьбу американских военных баз на Курилах

Территориальный спор между Москвой и Токио не решён до сих пор. В России опасаются, что в случае передаче островов японцы разместят там американских военных.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если Россия передаст японской стороне часть южных Курильских островов, на которые давно претендует Токио, американские военные базы там не появятся. Такое заявление передаёт местное издание Asahi Shimbun.

Как сообщили японские чиновники, в соответствии с договором о безопасности между Японией и США, американцы могут размещать военные базы на всей территории азиатской страны. Однако Вашингтон не вправе это сделать без согласия Токио.

Напомним, ранее сообщалось, что Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу и мирному договору, которого между двумя странами нет со времён окончания Второй мировой войны. Встреча лидеров состоялась 13 ноября в Сингапуре, где российский президент провёл 3 дня с рабочим визитом.

При этом в сентябре Владимир Путин уже предлагал японскому коллеге подписать мирный договор без предварительных условий, однако тогда премьер Синдзо Абэ отказался сделать это, заявив о необходимости разрешить территориальный спор из-за Курил.