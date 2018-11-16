Общество

Константин Большаков
16 Ноября, 2018 08:02

Сквер в Киеве назвали именем убитого российского политика

Борис Немцов.
Источник: Document.no
#Немцов

#Киев

#скверы
Киев, 16 Ноября - DIXINEWS.

Ранее именем Немцова назвали сквер в США. В нашей стране ему посвятили лишь табличку на доме.

В Киеве назвали ранее безымянный сквер у посольства России именем Бориса Немцова. Соответствующая информация опубликована на сайте Киевского городского совета. Идею поддержали 69 депутатов совета.

При этом комиссия по вопросам переименования Киевского городского совета одобрила предложение назвать сквер именем российского политика ещё в декабре 2017 года. Но утверждено решение было только теперь.

Ранее именем Бориса Немцова назвали скверы российских посольств в Вильнюсе и Вашингтоне. В Москве память политика увековечили мемориальной доской на доме, где жил Немцов.

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

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