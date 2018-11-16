Спорт

Константин Большаков
16 Ноября, 2018 06:01

Германия разгромила сборную России по футболу

Лерой Сане в составе сборной Германии.
Источник: eurofootball.com
#футбол

#Германия

#россия
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.

Состав нашей команды был экспериментальным и игра не клеилась. А немцы после провала на мундиале желали реабилитироваться перед болельщиками.

В четверг, 15 ноября, в Лейпциге состоялась товарищеская игра между футбольными сборными Германии и России. В составе нашей команды с первых минут вышел новичок Ари, играющий за «Краснодар», а место в воротах занял Андрей Лунёв, представляющий «Зенит».

Уже на 8-й минуте игроки немецкой команды буквально раскатали защиту сборной России и забили первый мяч, отличился нападающий Лерой Сане, которого, кстати, не взяли на чемпионат мира 2018 года.

На 25-й минуте после углового удара немцы удвоили преимущество. Без присмотра в нашей штрафной площади остался защитник Никлас Зюле, который не промахнулся по отскочившему к нему мячу, 2:0.

На 40-й минуте после гениальной передачи партнёра полузащитник Серж Гнабри не оставил шанса Андрею Лунёву, пробив мимо него прямо в ворота. К концовке первого тайма счёт стал разгромным, 3:0. Российская атака ничего вразумительного за первую сорокапятиминутку не придумала.

В начале второго тайма российские футболисты попытались переломить ситуацию и провели две неплохих атаки, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Немцы же никуда не спешили, и развивать успех не собирались, играя на средних скоростях. Проведённые замены в составе сборной России картину матча не изменили.

До конца матча счёт так и не изменился, зато на 89-й минуте на поле выбежал болельщик с российским флагом. А ещё спустя несколько минут финальный свисток зафиксировал поражение отечественной сборной. Впереди у наших футболистов заключительная игра в Лиге наций со Швецией, которая пройдёт 20 ноября в Сольна.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сборная России сыграет товарищеский матч с Германией
Достигнуто сотрудничество в вопросах труда и занятости России и Сингапура
Бывший футболист «Барселоны» назвал потерей времени игру в чемпионате России
Читайте в рубрике:
Ещё одного бразильца вызвали в сборную России по футболу
Темнокожий украинский баскетболист стал игроком московского ЦСКА
Кононов рассказал, какой при нём будет игра «Спартака»


ПРОГРАММА МЧС-112. ИТОГИ
В Красноярском крае маленькая каратистка отбилась от насильника
Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Сингапур
ФСБ опубликовала видео задержания жителей Томской области, собиравших деньги для террористов
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хабиров ввёл новые форматы для работы правительства РБ
Москва, 16 Ноября, 11:40.
Более чем в 1,5 раза увеличилась господдержка сельской кооперации в 2018 году
Москва, 16 Ноября, 11:36.
В «Госуслугах» прокомментировали утечку паспортов пользователей
Красноярск, 16 Ноября, 11:32.
В Красноярске обнародовали демографические показатели за 2018 год
Челябинск, 16 Ноября, 11:16.
Вопрос ухода Тефтелева решит дума Челябинска
Екатеринбург, 16 Ноября, 10:38.
В УФАС рассказали, как меняются цены на свердловский бензин
Челябинск, 16 Ноября, 09:50.
В Злотоусте задержаны грабители железнодорожного имущества
Москва, 16 Ноября, 09:36.
В ПФР объяснили, нужно ли пенсионерам увольняться до 2019 года
Москва, 16 Ноября, 09:11.
Названа главная уязвимость танков «Армата»
Пермь, 16 Ноября, 08:50.
В Перми открывается выставка «Предчувствие Севера. Пермский путь»
Токио, 16 Ноября, 08:18.
Япония прояснила судьбу американских военных баз на Курилах
Киев, 16 Ноября, 08:02.
Сквер в Киеве назвали именем убитого российского политика





Загрузка...



MediaMetrics



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия