Германия разгромила сборную России по футболу

Состав нашей команды был экспериментальным и игра не клеилась. А немцы после провала на мундиале желали реабилитироваться перед болельщиками.

В четверг, 15 ноября, в Лейпциге состоялась товарищеская игра между футбольными сборными Германии и России. В составе нашей команды с первых минут вышел новичок Ари, играющий за «Краснодар», а место в воротах занял Андрей Лунёв, представляющий «Зенит».

Уже на 8-й минуте игроки немецкой команды буквально раскатали защиту сборной России и забили первый мяч, отличился нападающий Лерой Сане, которого, кстати, не взяли на чемпионат мира 2018 года.

На 25-й минуте после углового удара немцы удвоили преимущество. Без присмотра в нашей штрафной площади остался защитник Никлас Зюле, который не промахнулся по отскочившему к нему мячу, 2:0.

На 40-й минуте после гениальной передачи партнёра полузащитник Серж Гнабри не оставил шанса Андрею Лунёву, пробив мимо него прямо в ворота. К концовке первого тайма счёт стал разгромным, 3:0. Российская атака ничего вразумительного за первую сорокапятиминутку не придумала.

В начале второго тайма российские футболисты попытались переломить ситуацию и провели две неплохих атаки, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Немцы же никуда не спешили, и развивать успех не собирались, играя на средних скоростях. Проведённые замены в составе сборной России картину матча не изменили.

До конца матча счёт так и не изменился, зато на 89-й минуте на поле выбежал болельщик с российским флагом. А ещё спустя несколько минут финальный свисток зафиксировал поражение отечественной сборной. Впереди у наших футболистов заключительная игра в Лиге наций со Швецией, которая пройдёт 20 ноября в Сольна.