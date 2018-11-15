Из-за массового убийства в Керчи запретят покупать оружие до 21 года

Такое предложение внесли силовики. Они считают, что восемнадцатилетним россиянам нельзя продавать огнестрельное оружие.

Росгвардия предлагает повысить возраст, позволяющий приобретать гражданское огнестрельное оружие, с 18 лет до 21 года. Такую позицию ведомства озвучил её заместитель директора Сергей Лебедев.

По словам господина Лебедева, данную инициативу уже поддержали депутаты Государственной думы и представители экспертного сообщества. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв добавил, что предложенные Росгвардией поправки могут быть рассмотрены в первом чтении до конца текущего года, пишет «Интерфакс».

Напомним, Росгвардия выступила с предложением ужесточить правила оборота гражданского и служебного оружия после массового убийства в керченском колледже. Тогда 18-летний студент купил на законных основаниях ружьё и расстрелял студентов, а также устроил взрывы. В результате атаки погиб 21 человек, в том числе сам стрелок.