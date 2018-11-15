В МИД пожаловались на вмешательство США в проект «Северного потока-2»

В последнее время американцы заметно оживились, говоря о газопроводе. Российские дипломаты их действия осудили.

В четверг, 11 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала заявления США о проекте «Северный поток-2», назвав их вмешательством в дела Евросоюза.

Как пояснила госпожа Захарова, в Белом доме часто указывают России о недопустимости вмешательства во внутренние дела и жизнь других государств, тогда как сами американцы «на очень конкретном примере осуществляют это вмешательство». Представитель дипломатического ведомства также отметила, что в последнее время Вашингтон активно высказывается по поводу «Северного потока-2».

- Это классический пример вот такого бесцеремонного, настоящего вмешательства США в дела, в частности, ЕС и непосредственно конкретных государств Европейского союза, - отметила Захарова.

Мария Захарова уточнила, что общий смысл высказывания американских политиков сводится к тому, что Вашингтон намерен предпринять все усилия для остановки строительства газопровода и в ход пошли уже «прямые, неприкрытые угрозы».

Напомним, ранее посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что Америка обладает инструментами, способными остановить реализацию «Северного потока-2».