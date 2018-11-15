Британские министры бегут от Терезы Мэй

Сразу два крупных чиновника ушли из правительства страны. Всё из-за того, что Лондон решил выйти из ЕС.

Два британских министра объявили о своей отставке из-за несогласия с условиями Brexit. Об этом чиновники заявили на своих страницах в твиттере.

Так, первым об уходе из правительства Великобритании объявил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Как заявил Рааб, он не может с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для сделки Лондона и Евросоюза.

Вслед за ним об отставке заявила и министр труда Великобритании Эстер Маквей, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Накануне, 14 ноября, правительство Великобритании одобрило проект соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза. Как писала британская пресса, сразу 11 министров выступили против плана премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.