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Константин Большаков
15 Ноября, 2018 15:32
Сборная России сыграет товарищеский матч с Германией
Форма сборной России на матч с Германией.
Источник: twitter.com/TeamRussia
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.
Игра состоится уже сегодня вечером. Наши футболисты попробуют обыграть именитых соперников на их же поле.
15 ноября в 22:45 часов по московскому времени в Лейпциге состоится товарищеская игра между сборными России и Германии по футболу. Немецкая команда приходит в себя после провального выступления на чемпионате мира 2018 года, прошедшего в нашей стране.
- Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч! Огромное спасибо вам за поддержку: мы её чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества! Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы - команда! Спасибо вам за всё! – сказано в обращении команды к болельщикам.
Как сообщили в сборной России, наши футболисты выйдут на контрольный матч в красных футболках и белых трусах. Об этом сказано на официальной странице команды в твиттере. Вратарь отечественной сборной сыграет в зелёной форме.
Отметим, что данная форма была домашней для российских футболистов на домашнем мундиале летом этого года и может считаться счастливой, так как тогда нашим спортсменам удалось пробиться в четвертьфинал ЧМ-2018.
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