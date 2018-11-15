Спорт

Константин Большаков
15 Ноября, 2018 15:32

Сборная России сыграет товарищеский матч с Германией

Форма сборной России на матч с Германией.
Источник: twitter.com/TeamRussia
#футбол

#россия

#Германия
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.

Игра состоится уже сегодня вечером. Наши футболисты попробуют обыграть именитых соперников на их же поле.

15 ноября в 22:45 часов по московскому времени в Лейпциге состоится товарищеская игра между сборными России и Германии по футболу. Немецкая команда приходит в себя после провального выступления на чемпионате мира 2018 года, прошедшего в нашей стране.

- Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч! Огромное спасибо вам за поддержку: мы её чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества! Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы - команда! Спасибо вам за всё! – сказано в обращении команды к болельщикам.

Как сообщили в сборной России, наши футболисты выйдут на контрольный матч в красных футболках и белых трусах. Об этом сказано на официальной странице команды в твиттере. Вратарь отечественной сборной сыграет в зелёной форме.

Отметим, что данная форма была домашней для российских футболистов на домашнем мундиале летом этого года и может считаться счастливой, так как тогда нашим спортсменам удалось пробиться в четвертьфинал ЧМ-2018.

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