«Газпрому» грозит штраф в размере 30 млрд рублей

Компания не успела установить счётчики в домах россиян. Виной тому стало и то, что граждане не пускают газовиков в дом.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Николай Исаков в ходе выступления в Государственной думе заявил, что компании угрожает штраф в размере 30 млрд рублей из-за того, что газовый монополист не успел в срок установить газовые счётчики в домах около 300 тысяч россиян.

- Мы говорим о 300 тысячах – это предполагаемая цифра, которая, в лучшем случае, будет на конец года, - передаёт «Интерфакс» заявление Исакова. – Она может даже будет больше. Эти 300 тысяч умножить на 100 тысяч рублей, то представьте себе, сколько это будет.

Представитель «дочки» «Газпрома» признал, что компания не успеет установить такое количество газовых счётчиков до конца текущего года и попросил продлить действие нормы 261-го закона, чтобы «снять ответственность». Кроме того, Николай Исаков рассказал, что некоторые граждане просто не пускают газовиков в дом, заявляя, что прибор им не нужен.

В итоге за «Газпром мерегионгаз» вступился начальник отдела внутреннего рынка Минэнерго Артём Верхов. Чиновник признал проблему и пообещал, что срок установки счётчиков продлят вплоть до 2021 года.

Всего же газовикам необходимо было до конца 2018 года установить 1 млн счётчиков в квартирах и домах россиян.