Путин отреагировал на критику выборов в Донбассе

На прошлых выходных жители регионов юго-востока Украины выбрали себе руководителей. Запад эти голосования признавать отказался.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, завершая трёхдневный визит в Сингапур. В числе прочих тем, глава государства затронул выборы в Донбассе, передаёт пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, говоря о том, что выборы в ДНР и ЛНР осудили как в Киеве, так и на Западе, никто из зарубежных стран почему-то не осудил убийств на юго-востоке Украины, которые являются политически мотивированными. В связи с этим выборы были неизбежны, уверен российский лидер.

Кроме того, встречаться в «нормандском формате» сейчас не имеет смысла, так как скоро в Украине выборы президента, а Киев так и не начал исполнять Минские договорённости. Даже закон об особом статусе Донбасса до сих пор не вступил в силу, напомнил Владимир Путин.

- Все ждут какого-то исполнения Минских договорённостей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитает никто не замечать, - заявил президент.

Вместе с этим Владимир Путин считает, что нынешняя украинская власть уже не способна изменит ситуацию для урегулирования конфликта на Донбассе, но «другого пути нет, и всё равно придётся договариваться».

Напомним, выборы глав ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. В Донецке победил Денис Пушилин, а в Луганске – Леонид Пасечник.