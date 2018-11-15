Министр культуры назвал фанатов «Гражданской обороны» маргиналами

Такое нелестное мнение глава культурного ведомства озвучил в интервью журналистам. А поклонники группы всего лишь хотели назвать аэропорт Омска в честь культового музыканта.

Министр культуры РФ Владимир Мединский нелестно отозвался о поклонниках группы «Гражданская оборона», которые создали петицию с требованием вернуть имя Егора Летова в шорт-лист на участие в голосовании на имя аэропорта Омска.

Как заявил господин Мединский в беседе с «Известиями», он рад, что проект «Великие имена России» вызвал большой отклик в сердцах россиян, однако по поводу данного проекта была особенно активна «довольно узкая, можно даже сказать, маргинальная аудитория» из поклонников «Гражданской обороны».

- Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела, - заметил Мединский.

Напомним, ранее имя Летова исключили из числа претендентов на название омского аэропорта. А сам Мединский до этого посчитал Летова живым, а потом оказалось, что спутал его с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым.