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Константин Большаков
15 Ноября, 2018 13:59
Министр культуры назвал фанатов «Гражданской обороны» маргиналами
Владимир Мединский.
Источник: Topdialog.ru
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.
Такое нелестное мнение глава культурного ведомства озвучил в интервью журналистам. А поклонники группы всего лишь хотели назвать аэропорт Омска в честь культового музыканта.
Министр культуры РФ Владимир Мединский нелестно отозвался о поклонниках группы «Гражданская оборона», которые создали петицию с требованием вернуть имя Егора Летова в шорт-лист на участие в голосовании на имя аэропорта Омска.
Как заявил господин Мединский в беседе с «Известиями», он рад, что проект «Великие имена России» вызвал большой отклик в сердцах россиян, однако по поводу данного проекта была особенно активна «довольно узкая, можно даже сказать, маргинальная аудитория» из поклонников «Гражданской обороны».
- Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела, - заметил Мединский.
Напомним, ранее имя Летова исключили из числа претендентов на название омского аэропорта. А сам Мединский до этого посчитал Летова живым, а потом оказалось, что спутал его с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым.
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