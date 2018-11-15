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Константин Большаков
15 Ноября, 2018 13:33
Россиян перестанут сажать за репосты
Вячеслав Володин.
Источник: duma.gov.ru
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.
Ранее глава государства потребовал пересмотреть уголовное законодательство. В Госдуме этому совету вняли довольно быстро.
В четверг, 15 ноября, депутаты Государственной думы приняли в первом чтении пакет законопроектов президента РФ о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с парламентскими журналистами, пакет из двух президентских законопроектов направлен на гуманизацию уголовного законодательства.
- Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой, которая позволит исключить случаи, когда за публикацию в интернете человек мог получить реальный уголовный срок. Если это произошло впервые, то в качестве наказания будет штраф, - отметил господин Володин.
Володин напомнил, что после ряда уголовных дел, когда были вынесены реальные сроки за репосты в соцсетях, «вокруг данной нормы в обществе возникла дискуссия». В результате глава государства предложил вариант решения вопроса, который поддержали все политические фракции Госдумы.
Спикер Госдумы добавил, что российское законодательство в данной сфере достаточно молодое, и оно совершенствуется, исходя из правоприменительной практики.
- Принятие этих поправок – пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жёсткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях, - резюмировал Вячеслав Володин.
Напомним, поправки в УК и КоАП РФ о смягчении ответственности за репосты в соцсетях Владимир путин внёс в Госдуму 3 октября.
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