Финансы

Константин Большаков
15 Ноября, 2018 12:46

В России ввели налог для самозанятых

Госдума.
Источник: Pravdaurfo.ru
#ГосДума

#налоги

#самозанятые
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.

Пока что только в нескольких регионах в рамках эксперимента. Он продлится не один год.

В четверг, 15 ноября, депутаты Государственной думы одобрили в третьем и заключительном чтении законопроект о налогах для самозанятых граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продаёт товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги компаниям или бизнесменам – 6%. Заплатить налог можно будет по упрощённой процедуре через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Выплаты производить необходимо не позднее 25-го числа ежемесячно.

- Специальный режим пока коснется четырёх субъектов Федерации – Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Продлится налоговый эксперимент 10 лет – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года, - пояснили в Госдуме.

Как добавил соавтор нового закона председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, самозанятыми считаются лица, у которых нет работодателя и у которых нет наёмных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

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