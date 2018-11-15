Названа дата большой пресс-конференции Путина

Она состоится в конце следующего месяца. Глава государства традиционно подведёт итоги уходящего года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может состояться 20 декабря. В ней примут участие как российские, так и зарубежные журналисты. О возможной дате проведения мероприятия пишет РБК со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Как пояснили собеседники издания, сегодня в Кремле ориентируются именно на эту дату. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о проведении пресс-конференции Владимира Путина будет сообщено своевременно.

Нынешняя пресс-конференция российского лидера станет уже 14-й по счёту. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. Мероприятие в прошлом году проходило 3 часа 50 минут, а самая продолжительная пресс-конференция Путина составила 4 часа 40 минут.