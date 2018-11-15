Алкоголь, блуд и другие подробности о работе в «Новой газете» от экс-сотрудницы

На портале РИА ФАН появилось развернутое интервью с бывшей сотрудницей «Новой газеты» Марией Купрашевич. Она подробно рассказала о внутренней кухне «Новой», в отместку на то, что «НГ» до сих пор травит её на своих виртуальных страницах, хотя Мария покинула издание пять лет назад.

Прежде всего, речь зашла о недавнем интервью «Новой», которое журналист Денис Коротков взял у Андрея Михайлова. Про обоих Мария сказала, что они люди неприятные. Первый – бывший милиционер, т.е. далеко не профессионал, пишет откровенную «джинсу», и яркий тому пример - все его три статьи в «НГ», которые явно заказные и направлены против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

А Михайлов, по мнению Марии, подлый человек и неудачный бизнесмен. После того как он потерял все свои деньги, он взял несколько кредитов на свою жену Марию Майорову, а когда не смог отдать их, то приставы забрали у неё квартиру. Вдобавок Михайлов никак не компенсировал своей экс-супруге такую материальную потерю, проявив всю низость своей подлой натуры.

Про общую обстановку в коллективе «Новой» Мария однозначно сказала, что «работа там — это большой стресс». Днем пишут фейковые материалы, а вечером снимают напряжение - кто наркотиками, кто алкоголем. «Главред Кожеуров, участвуя в таких посиделках-оргиях, постоянно отлучался в свой кабинет то с девушками, то с юношами, и они там явно не статьи редактировали» - рассказывает Мария Купрашевич.

Старожилы-мужчины «Новой» тоже постоянно «харассили» молоденьких сотрудниц газеты, а те в свою очередь молчали, понимая, что за любые возражения они сразу потеряют работу. Мария же не стала с этим мириться, и, соответственно, ушла из издания. Но «Новая» стала травить её и у себя в газете, и преследуя её на новых местах работы, буквально обзванивая новых работодателей Купрашевич и высказывая им, какой она плохой человек.

На вопрос о коррупции в «Новой газете» Мария ответила, что вся редакция писала «джинсу», а руководство требовало за такие статьи с бизнесменов деньги. Если те отказывались, то «НГ» поливала их грязью. Евгений Пригожин отказался платить «Новой» еще в 2011 году, с тех самых пор газета и объявила ему безжалостную войну на своих страницах.

В заключение у Марии спросили, как она будет реагировать на отрицательную реакцию «Новой газеты», которая практически точно последуют на это её интервью. В ответ Мария сказала, что уже привыкла к этому, но спускать очередную халу в свой адрес «Новой» не станет, а вновь обратится в суд, как уже однажды делала. Кстати, в прошлый раз она выиграла процесс и засудила «НГ», напоминает источник.