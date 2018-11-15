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Константин Большаков
15 Ноября, 2018 10:30
Следователи заинтересовались учительницей, избившей школьника
Сотрудник СКР.
Источник: Skycrusherschool.website
Хабаровск, 15 Ноября - DIXINEWS.
Инцидент произошёл на Дальнем Востоке. Педагог не сдержалась и накинулась на подростка с кулаками.
В СУ СКР по Хабаровскому краю завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» после появления в СМИ публикаций о том, что учительница одной из школ города Комсомольск-на-Амуре применила физическую силу против школьника.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, уже ведутся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства инцидента. Также правоохранители проверят условия жизни и воспитания подростка в семье и дадут оценку действиям либо бездействию должных лиц учебного заведения.
- В ходе следствия будут тщательно установлены причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений, - отметили следователи.
Расследование взяло под свой контроль руководство краевого СУ СКР.
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