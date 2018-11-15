Армия и оружие

Константин Большаков
15 Ноября, 2018 10:12

В США российскую военную технику назвали «безумными древними машинами»

ТМС-65У.
Источник: The Drive
#вооружения

#РХБЗ
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.

Эксперты одного из изданий раскритиковали наши вооружения. Они считают, что техника слишком устарела.

Обозреватели американского журнала The Drive назвали российскую военную технику, показанную министерством обороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты, сильно устаревшей.

Как пишут авторы издания в статье «Russia Uses These Crazy Antique Jet Engine-Equipped Trucks To Blast Away Chemical Agents», была продемонстрирована машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У. По словам журналиста Джозефа Тревитика, эта модель работает на базе Урала-375Д, который начали производить в 1960-х годах.

Что касается огнемётной системы залпового огня ТОС-1 и ракетной пусковой установке серии РПО, то американцы пишут, что России это оружие определяют как огнемёты, тогда как оно практически не имеет ничего общего с традиционным оружием этого типа.

Напомним, день основания войск РХБЗ – 13 ноября 1918 года.

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