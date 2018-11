В США российскую военную технику назвали «безумными древними машинами»

Эксперты одного из изданий раскритиковали наши вооружения. Они считают, что техника слишком устарела.

Обозреватели американского журнала The Drive назвали российскую военную технику, показанную министерством обороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты, сильно устаревшей.

Как пишут авторы издания в статье «Russia Uses These Crazy Antique Jet Engine-Equipped Trucks To Blast Away Chemical Agents», была продемонстрирована машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У. По словам журналиста Джозефа Тревитика, эта модель работает на базе Урала-375Д, который начали производить в 1960-х годах.

Что касается огнемётной системы залпового огня ТОС-1 и ракетной пусковой установке серии РПО, то американцы пишут, что России это оружие определяют как огнемёты, тогда как оно практически не имеет ничего общего с традиционным оружием этого типа.

Напомним, день основания войск РХБЗ – 13 ноября 1918 года.