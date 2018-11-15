|
Константин Большаков
15 Ноября, 2018 10:12
В США российскую военную технику назвали «безумными древними машинами»
ТМС-65У.
Источник: The Drive
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.
Эксперты одного из изданий раскритиковали наши вооружения. Они считают, что техника слишком устарела.
Обозреватели американского журнала The Drive назвали российскую военную технику, показанную министерством обороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты, сильно устаревшей.
Как пишут авторы издания в статье «Russia Uses These Crazy Antique Jet Engine-Equipped Trucks To Blast Away Chemical Agents», была продемонстрирована машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У. По словам журналиста Джозефа Тревитика, эта модель работает на базе Урала-375Д, который начали производить в 1960-х годах.
Что касается огнемётной системы залпового огня ТОС-1 и ракетной пусковой установке серии РПО, то американцы пишут, что России это оружие определяют как огнемёты, тогда как оно практически не имеет ничего общего с традиционным оружием этого типа.
Напомним, день основания войск РХБЗ – 13 ноября 1918 года.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
MediaMetrics
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия