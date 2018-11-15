Политика

Константин Большаков
15 Ноября, 2018 09:42

Владимир Путин «зазвенел» в Сингапуре

Владимир Путин в Сингапуре.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Сингапур

#АСЕАН
Сингапур, 15 Ноября - DIXINEWS.

Меры безопасности в стране настолько высоки, что даже президентов заставляют проходить через рамки металлоискателей. Сегодня трёхдневный визит главы государства завершится.

В среду, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин, прибыв на очередное мероприятие в рамках трёхдневного рабочего визита в Сингапур, где идёт саммит Россия-АСЕАН, прошёл через рамку металлоискателя. Это видно на кадрах, опубликованных телеканалом «Россия 1».

Пройдя через металлоискатель, российский лидер «зазвенел», однако проверять содержимое его карманов, разумеется, никто не стал. В результате Путин спокойно отправился дальше со своим сопровождением.

Отметим, что рабочая программа президента России вчера была довольно обширной. Он успел встретиться с премьер-министром Таиланда, президентом Индонезии, главой Республики Корея, премьер-министрами Японии и Сингапура.

Что касается встречи с Синздо Абэ, то, как передаёт пресс-служба Кремля, тот выразил желанрие обсудить вопросы мирного договора, который между РФ и Японией не заключён с момента окончания Второй мировой войны.

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