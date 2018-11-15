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Константин Большаков
15 Ноября, 2018 09:00
Кадырову снова заблокировали Instagram
Рамзан Кадыров.
Источник: Rbc.ru
Грозный, 15 Ноября - DIXINEWS.
Накануне глава Чечни появился в социальной сети, где был заблокирован. Однако не прошло и суток, как его страничку снова закрыли.
В четверг, 14 ноября, аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Instagram был восстановлен. Его страницу удалили оттуда в декабре 2017 года.
- Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти 11 месяцев, - написал Кадыров в своём телеграм-канале.
При этом Рамзан Кадыров не объяснил, как он сумел восстановить страницу в социальной сети. Первый свой пост в Instagram чеченский лидер посвятил «другу-пистолету».
В результате в ночь на 15 ноября аккаунт Кадырова вновь оказался заблокирован. Представители Facebook и Instagram пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
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