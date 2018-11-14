Жириновский предложил смилостивиться и похоронить Ленина

Тело вождя мирового пролетариата остаётся не преданным земле уже десятки лет. Лидер ЛДПР призвал исправить это недоразумение.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что пора похоронить тело Владимира Ленина, расположенное в Мавзолее, а также предать земле прах из некрополя у Кремлёвской стены. Об этом депутат написал в своём телеграм-канале.

- Тело Ленина на Красной площади – это прежде всего издевательство над ним самим, - уверен Жириновский. – Его мать умоляла похоронить его. Пора проявить гуманность, предать земле тело Ильича.

Как считает Владимир Вольфович, лучшее место для захоронения Ленина – могила отца вождя в Ульяновске или матери в Санкт-Петербурге. Подобные меры, добавил глава ЛДПР, нужно применить и к праху всех, кто захоронен в Кремлёвской стене, чтобы они «обрели покой».