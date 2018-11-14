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Константин Большаков
14 Ноября, 2018 19:25

Жириновский предложил смилостивиться и похоронить Ленина

Мавзолей Ленина.
Источник: Spbrossitour.com
#Жириновский

#Ленин

#Мавзолей
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.

Тело вождя мирового пролетариата остаётся не преданным земле уже десятки лет. Лидер ЛДПР призвал исправить это недоразумение.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что пора похоронить тело Владимира Ленина, расположенное в Мавзолее, а также предать земле прах из некрополя у Кремлёвской стены. Об этом депутат написал в своём телеграм-канале.

- Тело Ленина на Красной площади – это прежде всего издевательство над ним самим, - уверен Жириновский. – Его мать умоляла похоронить его. Пора проявить гуманность, предать земле тело Ильича.

Как считает Владимир Вольфович, лучшее место для захоронения Ленина – могила отца вождя в Ульяновске или матери в Санкт-Петербурге. Подобные меры, добавил глава ЛДПР, нужно применить и к праху всех, кто захоронен в Кремлёвской стене, чтобы они «обрели покой».

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