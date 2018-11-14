Политика

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 17:26

Дональд Трамп отругал Терезу Мэй по телефону

Дональд Трамп.
Источник: Ibtimes.co.uk
#Трамп

#Мэй

#конфликт
Вашингтон, 14 Ноября - DIXINEWS.

У американского лидера было множество претензий к Лондону. Он их все высказал, когда раздался телефонный звонок.

Президент США Дональд Трамп отругал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая позвонила ему, чтобы поздравить с итогами промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом пишет The Washington Post.

По сведениям издания, конфликт произошёл 9 ноября, когда Трамп летел в Париж на мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны. Мэй хотела поздравить главу Белого дома с победой Республиканской партии в сенате, однако получила в ответ только ругань.

В частности, Дональд Трамп раскритиковал британского премьера за недостаточные меры по сдерживанию Ирана, заявил о несправедливых торговых сделках с европейскими странами и расспросил о Brexit. Издание пишет, что подобный тон американского президента шокировал помощников Мэй.

Напомним, промежуточные выборы в американский конгресс состоялись 6 ноября. По итогам голосования Демократическая партия получила большинство в палате представителей, а Республиканская партия – в сенате.

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