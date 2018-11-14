Достигнуто сотрудничество в вопросах труда и занятости России и Сингапура

Документ подписали Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и Министр трудовых ресурсов Республики Сингапур Джозефин Тео.

В рамках официального визита Президента России Владимира Путина в Республику Сингапур подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством трудовых ресурсов Республики Сингапур о сотрудничестве по вопросам труда и занятости, сообщает пресс-служба Минтруда России.

Стороны договорились сотрудничать в следующих областях: системы социального обеспечения (включая пенсионные системы); условия и охрана труда; политики и программы, нацеленные на развитие мер по содействию занятости на рынке труда.

Стороны будут взаимодействовать в следующих формах: обмен делегациями; обмен документацией, представляющей взаимный интерес; консультации и совещания экспертов; встречи и конференции.