Власть

Виктория Грей
14 Ноября, 2018 17:08

Достигнуто сотрудничество в вопросах труда и занятости России и Сингапура

Рукопожатие.
Источник: dixinews.ru
#россия

#Сингапур

#сотрудничество

#труд
Сингапур, 14 Ноября - DIXINEWS.

Документ подписали Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и Министр трудовых ресурсов Республики Сингапур Джозефин Тео.

В рамках официального визита Президента России Владимира Путина в Республику Сингапур подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством трудовых ресурсов Республики Сингапур о сотрудничестве по вопросам труда и занятости, сообщает пресс-служба Минтруда России.

Стороны договорились сотрудничать в следующих областях: системы социального обеспечения (включая пенсионные системы); условия и охрана труда; политики и программы, нацеленные на развитие мер по содействию занятости на рынке труда.

Стороны будут взаимодействовать в следующих формах: обмен делегациями; обмен документацией, представляющей взаимный интерес; консультации и совещания экспертов; встречи и конференции.

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