Спорт

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 16:43

Бывший футболист «Барселоны» назвал потерей времени игру в чемпионате России

Алекс Сонг в составе "Барселоны".
Источник: Eurosport.ru
#футбол

#Рубин

#Сонг
Казань, 14 Ноября - DIXINEWS.

Причина ухода игрока из российского клуба была достаточно веской. Кроме того, в нашей стране ему было не с кем общаться.

Бывший полузащитник «Барселоны» и казанского «Рубина» Алекс Сонг в интервью The Telegraph рассказал, как сложилась его карьера после ухода из российского клуба. По словам Сонга, ему не хотелось уезжать из Европы, и он подписал 2-летний контракт со швейцарским «Сьоном».

-Я подписал с клубом контракт на два года, и всё пока складывается хорошо. Я живу в своём доме со своёй семьей. Думаю, я потерял целый год карьеры в Казани. Но сейчас я играю и снова счастлив, - заявил игрок.

Сонг вспомнил, что ему нравилась Казань, но познакомиться с городом он так и не смог, потому что не имел друзей в команде. Из-за этого камерунец большую часть времени находился на базе «Рубина», где его единственными развлечениями были смартфон и ноутбук.

Напомним, Алекс Сонг ушёл из казанского клуба в январе 2018 года из-за задолженности по зарплате. В Казани он играл с 2016 года и успел провести 22 матча, забив лишь один гол.

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