Культура

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 16:18

Скончался актёр из легендарного фильма «Тихий Дон»

Сергей Юртайкин.
Источник: Kino-teatr.ru
#актёры

#Юртайкин

#ТихийДон
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.

Актёр сыграл почти в сотне фильмов и сериалов. Зрители запомнят его по ряду ярких работ в известных картинах.

14 ноября стало известно о том, что в Московской области скончался актёр Сергей Юртайкин. Он ушёл на 92-м году жизни.

- В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК им. Герасимова актёрской мастерской Сергея Герасимова (выпуск 1953 года) Сергей Юртайкин, - сообщили во ВГИКе. – Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном «Тихом Доне».

Сергей Юртайкин Родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района (ныне - Республика Мордовия). В 1949 году окончил мордовскую студию ГИТИСа, в 1953 году - актёрский факультет ВГИКа мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. После окончания был зачислен в Театр-студию киноактёра, в котором работал до 1990 года.

Фильмография Юртайкина, помимо «Тихого Дона», включает в себя такие проекты, как «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Невероятные приключения итальянцев в России» и многие другие. В трёхсерийной картине «Тихий Дон», вышедшей в 1957-1958 годах, Сергей Юртайкин сыграл роль Валета.

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