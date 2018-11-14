Армения ополчилась на «Газпром» из-за неуплаты налогов

Власти страны провели проверку, которая показала, что одна из компаний газового гиганта не спешила пополнять бюджет. В дело уже вмешались правоохранители.

Комитет государственных доходов Армении возбудил уголовное дело по итогам проверки в отношении дочерних структур «Газпрома» на территории страны.

Как пояснили власти Армении, «дочки» российской компании уходили от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идёт о «Газпром Армения», в чьей деятельности были выявлены налоговые нарушения в расчётах НДС и налога на прибыль. По сведениям комитета, в 2016 и 2017 годах компания специально занижала показатели, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Кроме того, комитет госдоходов Армении подозревает «дочку» «Газпрома» в намеренном занижении поставок и искусственном увеличении потерь в газопроводах. Так, в начале текущего года объём потерь был в 3 раза выше, чем в середине.

- На основании вышеупомянутого по материалам, подготовленным в Следственном управлении КГД, по признакам части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное дело. Осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия в целях уточнения размера ущерба, нанесённого государству в результате злоупотреблений, допущенных ЗАО «Газпром Армения», а также выявления коррупционных проявлений в сфере потребления природного газа, - сказано в сообщении армянского ведомства.

Стоит отметить, что эта компания является безальтернативным поставщиком газа для страны.