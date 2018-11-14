Криминал

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 14:12

Полиция задержала известного «вора в законе»

Саша "Огонёк" (слева).
Источник: Primecrime.ru
#полиция

#наркотики

#авторитеты
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.

Один из лидеров криминального мира попался на наркотиках. Теперь ему грозит реальный срок за решёткой.

В Подмосковье сотрудники полиции задержали 56-летнего «вора в законе», известного как Саша «Огонёк». Как сообщили в пресс-службе областного МВД, на трассе М-7 «Волга» была остановлена иномарка, в которой находился авторитет.

- В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят свёрток с веществом светлого цвета, - пояснили в полиции. – По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является героином, массой около 4 граммов.

В отношении «Огонька» завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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