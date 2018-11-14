Политика

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 13:59

США не станут вводить новые санкции против России

Конгресс США.
Источник: Imenno.ru
#США

#конгресс

#санкции
Вашингтон, 14 Ноября - DIXINEWS.

По словам источников в Конгрессе, Белый дом просто не успеет сделать это до конца текущего года. Но какой будет ситуация в следующем – пока неизвестно.

До конца 2018 года США, вероятнее всего, не станут вводить новые санкции против России, потому что в таком случае Конгресс не успеет их одобрить. Об этом пишет зарубежное издание Bloomberg со ссылкой на сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса.

По его словам, американские законодатели не успеют рассмотреть законопроект о новых экономических ограничениях против РФ и провести по нему голосование, если таковой будет предложен. Сейчас конгрессмены сосредоточены на голосовании по финансированию деятельности правительственных структур, кандидатам на судейские должности и законопроекту о сельском хозяйстве.

- У нас не слишком много времени, - признался сенатор от штата Техас Джон Корнин. – Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться тут на Рождество.

Напомним, новый пакет ограничительных мер в отношении РФ Вашингтон ввёл в августе 2018 года. В ноябре список был расширен – туда добавил трёх физических и девять юридических лиц. Причиной очередных санкций стало отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, к которому, по мнению Запада, причастна Москва.

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