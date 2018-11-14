Власти прокомментировали «дрифт» России на Восток

Наша страна будет стремиться сотрудничать со всеми государствами, а не только с восточными. Так заявили в Кремле, опровергнув домыслы о развороте России к восточным партнёрам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве по-прежнему ценят западных инвесторов и не собираются совершать так называемый «поворот на Восток». Такое заявление господин Песков озвучил в интервью телеканалу «Дождь».

Как пояснил представитель Кремля, сейчас нельзя говорить об уходе из России западных инвесторов – они продолжат сотрудничество с нашей страной.

- Я абсолютно не сторонник говорить о том, что Россия выполняет какой-то дрифт на Восток, - заметил Песков. – Повороты только в одну сторону приведут к тому, что будут сужаться наши возможности.

Дмитрий Песков напомнил, что о развороте России на Восток говорили лишь политологи, однако Китай или другие азиатские страны не могут заменить многовекторное сотрудничество с другими государствами, в том числе и с Соединёнными Штатами Америки.