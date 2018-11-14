Российскому космонавту присвоили звание Героя России

Он пробыл в космосе полгода и теперь получил награду от государства. Кроме того, награждены и другие космонавты.

Несколько космонавтов указом президента РФ Владимира Путина удостоены наград и званий. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС, Сергей Рыжиков награждён званием Героя России и званием лётчик-космонавт. Рыжиков совершил один полёт в космос, проведя там полгода – с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года.

Кроме того, космонавты Фёдор Юрчихин и Олег Новицкий награждены орденами «За заслуги перед Отечеством», соответственно, второй и четвёртой степени. В указе сказано, что Юрчихин и Новицкий представлены к наградам за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства.

Фёдор Юрчихин провёл пять космических полётов, а Олег Новицкий летал в космос два раза.