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Константин Большаков
14 Ноября, 2018 11:57
Российскому космонавту присвоили звание Героя России
Сергей Рыжиков.
Источник: Logoslovo.ru
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.
Он пробыл в космосе полгода и теперь получил награду от государства. Кроме того, награждены и другие космонавты.
Несколько космонавтов указом президента РФ Владимира Путина удостоены наград и званий. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Так, за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС, Сергей Рыжиков награждён званием Героя России и званием лётчик-космонавт. Рыжиков совершил один полёт в космос, проведя там полгода – с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года.
Кроме того, космонавты Фёдор Юрчихин и Олег Новицкий награждены орденами «За заслуги перед Отечеством», соответственно, второй и четвёртой степени. В указе сказано, что Юрчихин и Новицкий представлены к наградам за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства.
Фёдор Юрчихин провёл пять космических полётов, а Олег Новицкий летал в космос два раза.
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