Общество

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 11:57

Российскому космонавту присвоили звание Героя России

Сергей Рыжиков.
Источник: Logoslovo.ru
#Путин

#Рыжиков

#космонавты
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.

Он пробыл в космосе полгода и теперь получил награду от государства. Кроме того, награждены и другие космонавты.

Несколько космонавтов указом президента РФ Владимира Путина удостоены наград и званий. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС, Сергей Рыжиков награждён званием Героя России и званием лётчик-космонавт. Рыжиков совершил один полёт в космос, проведя там полгода – с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года.

Кроме того, космонавты Фёдор Юрчихин и Олег Новицкий награждены орденами «За заслуги перед Отечеством», соответственно, второй и четвёртой степени. В указе сказано, что Юрчихин и Новицкий представлены к наградам за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства.

Фёдор Юрчихин провёл пять космических полётов, а Олег Новицкий летал в космос два раза.

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