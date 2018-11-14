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Константин Большаков
14 Ноября, 2018 11:16
Медведев утвердил двойное увеличение цен на услуги ЖКХ
Дмитрий Медведев.
Источник: Myaltai.com
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.
В будущем году коммуналка подорожает два раза. Ранее индексация происходила лишь раз в год.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.
Согласно нему, из-за повышения с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение о том, что индексация стоимости «коммуналки» в будущем году будет проведена дважды. Так, с начала года цены повысят на 1,7%, а с 1 июля 2019 года – ещё на 2,4%.
- Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года, - пояснили в пресс-службе кабмина.
В правительстве напомнили, что ранее индексация цен за ЖКУ производилась один раз в год 1 июля, как правило, на 4%. Таким образом, двойная индексация сохранит повышение тарифов на примерно таком же уровне.
Власти также пообещали, что, несмотря на повышение НДС, индексация платы за коммунальные услуги не превысит обычный уровень.
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