Политика

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 10:14

Путин встретился с премьер-министром Таиланда

Прают Чан-Очой и Владимир Путин в Сингапуре.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Сингапур

#Таиланд
Сингапур, 14 Ноября - DIXINEWS.

Продолжается визит российского лидера в Юго-Восточную Азию. Он встречается с коллегами из других стран и участвует в ряде важных мероприятий.

В среду, 14 ноября, в Сингапуре президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил глава государства, власти РФ и Таиланда поддерживают постоянный и регулярный контакт. Таиланд является давним и надёжным партнёром Москвы. В прошлом году исполнилось 120 лет дипломатическим отношениям между странами.

- Отношения у нас развиваются весьма позитивно. Об этом говорит и количество туристов, которые приезжают в Таиланд из России: по нашим данным, 2,2 млрд долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, - отметил Владимир Путин на встрече с Праютом Чан-Очой.

В Кремле добавили, что сегодня президент России принимает участие в пленарном заседании саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На повестке дня такие темы, как вопросы углубления взаимодействия в торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах, развитие контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, актуальные международные и региональные проблемы.

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