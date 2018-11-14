Путин встретился с премьер-министром Таиланда

Продолжается визит российского лидера в Юго-Восточную Азию. Он встречается с коллегами из других стран и участвует в ряде важных мероприятий.

В среду, 14 ноября, в Сингапуре президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил глава государства, власти РФ и Таиланда поддерживают постоянный и регулярный контакт. Таиланд является давним и надёжным партнёром Москвы. В прошлом году исполнилось 120 лет дипломатическим отношениям между странами.

- Отношения у нас развиваются весьма позитивно. Об этом говорит и количество туристов, которые приезжают в Таиланд из России: по нашим данным, 2,2 млрд долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, - отметил Владимир Путин на встрече с Праютом Чан-Очой.

В Кремле добавили, что сегодня президент России принимает участие в пленарном заседании саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На повестке дня такие темы, как вопросы углубления взаимодействия в торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах, развитие контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, актуальные международные и региональные проблемы.