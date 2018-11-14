Навальному разрешили покинуть Россию

Накануне оппозиционному политику не дали вылететь из страны. Оказалось, это связано с задолженностью перед приставами.

Оппозиционер Алексей Навальный вылетел в Европу на оглашение решения по своему делу в Европейском суде по правам человека. Об этом сам Навальный рассказал на своей странице в Instagram.

Накануне политика не выпустили из страны решением ФССП. Как позднее выяснилось, у Навального была задолженность из-за неоплаченного штрафа по делу «Кировлеса». СМИ сообщили, что размер взыскания составил 2,1 млн рублей и после оплаты штрафа запрет на выезд с оппозиционера сняли.

При этом сам Навальный написал, что ему «незаконно выезд закрыли, после скандала – открыли», а «внезапно возникший штраф» был выплачен. Кроме того, он пообещал подать в суд на службу судебных приставов и потребовал возместить материальный ущерб за пропавший билет.

Решение о штрафе по делу «Кировлеса» для Алексея Навального вынесли ещё в 2017 году. Исполнительное производство по взысканию задолженности возбудили 9 ноября 2018 года.