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Константин Большаков
14 Ноября, 2018 09:25
Россия откажется от участия в Давосском форуме
Экономический форум в Давосе.
Источник: Industriall-union.org
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.
Ранее нескольких бизнесменов не пригласили на это крупнейшее мероприятие. И теперь власти страны поставили организаторам форума ультиматум.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с журналистами в Палермо (Италия) заявил, что Россия может отказаться от участия в экономическом форуме в Давосе. Как пояснил господин Медведев, решение не пригласить российских бизнесменов на форум «очень странное». Глава правительства обсудил эту ситуацию с президентом швейцарской конфедерации и выразил своё удивление.
- Он сказал, что наведёт справки. Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет, - заявил Дмитрий Медведев.
Напомним, ранее организаторы форума в Давосе отказались приглашать российских бизнесменов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина. Очередная сессия форума пройдёт с 22 по 25 января.
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