Политика

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 09:25

Россия откажется от участия в Давосском форуме

Экономический форум в Давосе.
Источник: Industriall-union.org
#Медведев

#бизнесмены

#Давос
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.

Ранее нескольких бизнесменов не пригласили на это крупнейшее мероприятие. И теперь власти страны поставили организаторам форума ультиматум.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с журналистами в Палермо (Италия) заявил, что Россия может отказаться от участия в экономическом форуме в Давосе. Как пояснил господин Медведев, решение не пригласить российских бизнесменов на форум «очень странное». Глава правительства обсудил эту ситуацию с президентом швейцарской конфедерации и выразил своё удивление.

- Он сказал, что наведёт справки. Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет, - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее организаторы форума в Давосе отказались приглашать российских бизнесменов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина. Очередная сессия форума пройдёт с 22 по 25 января.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Медведев утвердил двойное увеличение цен на услуги ЖКХ
Стало известно, кто руководит Россией при отъездах Путина
Медведев приказал сдерживать цены на бензин
Читайте в рубрике:
США не станут вводить новые санкции против России
Путин встретился с премьер-министром Таиланда
Бывшего австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже на РФ, не стали арестовывать


На жителей Югры нападают волки
Владимир Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН
В Индонезии люди выпали из кабины колеса обозрения
В центре сирийского города Дераа начались восстановительные работы
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Достигнуто сотрудничество в вопросах труда и занятости России и Сингапура
Казань, 14 Ноября, 16:43.
Бывший футболист «Барселоны» назвал потерей времени игру в чемпионате России
Москва, 14 Ноября, 16:18.
Скончался актёр из легендарного фильма «Тихий Дон»
Ереван, 14 Ноября, 16:00.
Армения ополчилась на «Газпром» из-за неуплаты налогов
Москва, 14 Ноября, 14:12.
Полиция задержала известного «вора в законе»
Вашингтон, 14 Ноября, 13:59.
США не станут вводить новые санкции против России
Москва, 14 Ноября, 12:53.
Власти прокомментировали «дрифт» России на Восток
Москва, 14 Ноября, 12:10.
В Москве состоялось открытие участка Варшавского шоссе в Щербинке
Челябинск, 14 Ноября, 11:59.
Эксперты выяснили, насколько челябинцы доверяют соцопросам
Москва, 14 Ноября, 11:57.
Российскому космонавту присвоили звание Героя России
Пермь, 14 Ноября, 11:40.
В Пермском крае почти 130 катков будут бесплатными
Уфа, 14 Ноября, 11:30.
Экс-глава РБ Хамитов может войти в совет директоров "Башнефти"

Реклама
Загрузка...
Реклама
MediaMetrics
Полезная реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия