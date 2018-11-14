Россия откажется от участия в Давосском форуме

Ранее нескольких бизнесменов не пригласили на это крупнейшее мероприятие. И теперь власти страны поставили организаторам форума ультиматум.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с журналистами в Палермо (Италия) заявил, что Россия может отказаться от участия в экономическом форуме в Давосе. Как пояснил господин Медведев, решение не пригласить российских бизнесменов на форум «очень странное». Глава правительства обсудил эту ситуацию с президентом швейцарской конфедерации и выразил своё удивление.

- Он сказал, что наведёт справки. Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет, - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее организаторы форума в Давосе отказались приглашать российских бизнесменов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина. Очередная сессия форума пройдёт с 22 по 25 января.