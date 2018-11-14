Герман Греф призвал Госдуму «не изобретать велосипед»

По мнению главы крупнейшего банка страны, в законе уже есть нормы, прописывающие данные случаи. И сейчас они в обновлении не нуждаются.

Глава «Сбербанка» Герман Греф раскритиковал идею депутатов Государственной думы, которые накануне предложили передавать в бюджет страны невостребованные банковские вклады граждан. Как отметил господин Греф, в Гражданском кодексе уже прописаны нормы, регулирующие подобную сферу.

- Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто, - отметил Греф.

По словам главы «Сбербанка», в российском законодательстве определено, сколько лет имущество должно быть без хозяев и каков его дальнейший трек, поэтому ничего нового изобретать не нужно, пишет ТАСС.

Также Герман Греф не исключил, что мог не полностью понять контекст инициативы депутатов Госдумы.

Напомним, идею передавать невостребованные банковские вклады в казну государства озвучил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вырученные деньги он предложил передавать в бюджеты регионов, Агентство по страхованию вкладов или перечислять на благотворительность.