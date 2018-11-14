Экономика

Константин Большаков
14 Ноября, 2018 08:08

Герман Греф призвал Госдуму «не изобретать велосипед»

Герман Греф.
Источник: Betafinance.ru
#греф

#сбербанк

#ГосДума
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.

По мнению главы крупнейшего банка страны, в законе уже есть нормы, прописывающие данные случаи. И сейчас они в обновлении не нуждаются.

Глава «Сбербанка» Герман Греф раскритиковал идею депутатов Государственной думы, которые накануне предложили передавать в бюджет страны невостребованные банковские вклады граждан. Как отметил господин Греф, в Гражданском кодексе уже прописаны нормы, регулирующие подобную сферу.

- Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто, - отметил Греф.

По словам главы «Сбербанка», в российском законодательстве определено, сколько лет имущество должно быть без хозяев и каков его дальнейший трек, поэтому ничего нового изобретать не нужно, пишет ТАСС.

Также Герман Греф не исключил, что мог не полностью понять контекст инициативы депутатов Госдумы.

Напомним, идею передавать невостребованные банковские вклады в казну государства озвучил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вырученные деньги он предложил передавать в бюджеты регионов, Агентство по страхованию вкладов или перечислять на благотворительность.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Госдума приостановила выплаты по советским вкладам ещё на несколько лет
Михаила Ефремова предложили лишить звания заслуженного артиста
В «Сбербанке» объяснили утечку данных 400 тысяч сотрудников
Читайте в рубрике:
Армения ополчилась на «Газпром» из-за неуплаты налогов
В России объяснили причины бедности Украины
Туры на любимый у россиян курорт значительно подорожают


Владимир Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН
Балет помогает австралийским бабушкам укреплять здоровье
Бывшие боевики ФАРК переквалифицируются в туристических гидов
Ростов-на-Дону готовится к новому снегопаду
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Достигнуто сотрудничество в вопросах труда и занятости России и Сингапура
Казань, 14 Ноября, 16:43.
Бывший футболист «Барселоны» назвал потерей времени игру в чемпионате России
Москва, 14 Ноября, 16:18.
Скончался актёр из легендарного фильма «Тихий Дон»
Ереван, 14 Ноября, 16:00.
Армения ополчилась на «Газпром» из-за неуплаты налогов
Москва, 14 Ноября, 14:12.
Полиция задержала известного «вора в законе»
Вашингтон, 14 Ноября, 13:59.
США не станут вводить новые санкции против России
Москва, 14 Ноября, 12:53.
Власти прокомментировали «дрифт» России на Восток
Москва, 14 Ноября, 12:10.
В Москве состоялось открытие участка Варшавского шоссе в Щербинке
Челябинск, 14 Ноября, 11:59.
Эксперты выяснили, насколько челябинцы доверяют соцопросам
Москва, 14 Ноября, 11:57.
Российскому космонавту присвоили звание Героя России
Пермь, 14 Ноября, 11:40.
В Пермском крае почти 130 катков будут бесплатными
Уфа, 14 Ноября, 11:30.
Экс-глава РБ Хамитов может войти в совет директоров "Башнефти"

Реклама
Загрузка...
Реклама
MediaMetrics
Полезная реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия