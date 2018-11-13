Власть

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 18:34

Стало известно, кто руководит Россией при отъездах Путина

Кабинет президента России.
Источник: belive.ru
#Путин

#Медведев

#Кремль
Москва, 13 Ноября - DIXINEWS.

Российский лидер три дня проведёт в Юго-Восточной Азии. В Кремле рассказали, как руководят страной при его поездках за рубеж.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские руководители могут управлять страной вне зависимости от своего местоположения. Так представитель Кремля ответил на вопрос, кто «остаётся на хозяйстве», когда страну покидают и глава государства Владимир Путин, и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

- Мы живём в век коммуникаций, в век связи, - заявил Песков.

Как пояснил господин Песков, российское руководство обеспечено современными спутниковыми системами связи, в том числе закрытыми, что позволяет ему управлять государством из любой точки земного шара.

При этом Дмитрий Песков указал, что при планировании поездок первых лиц обычно стараются не допускать одновременного отсутствия в России Владимира Путина и Дмитрия Медведева, однако чётких установок о недопустимости таких моментов нет, пишет «Интерфакс».

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Сингапур с трёхдневным визитом, тогда как Дмитрий Медведев находится в Италии.

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