Возобновлено расследование об убийстве певца Игоря Талькова

После смерти его матери определён новый потерпевший. Однако подозреваемый до сих пор скрывается за рубежом.

Следователи возобновили расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного СУ СКР по городу.

Как пояснили правоохранители, в ходе следствия было собрано достаточно доказательств, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в убийстве Игоря Талькова по неосторожности и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Однако в январе 1992 года Шляфман уехал жить в Израиль, и 19 марта 1993 года расследование пришлось приостановить. Ранее по уголовному делу потерпевшей была признана мать Игоря Талькова, но после её смерти удовлетворено ходатайство вдовы певца Татьяны Тальковой о признании её потерпевшей.

- После допроса в качестве потерпевшей Татьяне Тальковой и её защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со статьёй 42 УПК РФ, - пояснили правоохранители.

Игорь Тальков – известный советский и российский исполнитель. Всесоюзная популярность пришла к нему после песни «Чистые пруды». Затем Тальков стал выступать с группой «Спасательный круг», исполняя песни на остросоциальные темы, многие из которых стали хитами.