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Константин Большаков
13 Ноября, 2018 17:10
Возобновлено расследование об убийстве певца Игоря Талькова
Игорь Тальков.
Источник: Girlfon.ucoz.ru
Санкт-Петербург, 13 Ноября - DIXINEWS.
После смерти его матери определён новый потерпевший. Однако подозреваемый до сих пор скрывается за рубежом.
Следователи возобновили расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного СУ СКР по городу.
Как пояснили правоохранители, в ходе следствия было собрано достаточно доказательств, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в убийстве Игоря Талькова по неосторожности и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Однако в январе 1992 года Шляфман уехал жить в Израиль, и 19 марта 1993 года расследование пришлось приостановить. Ранее по уголовному делу потерпевшей была признана мать Игоря Талькова, но после её смерти удовлетворено ходатайство вдовы певца Татьяны Тальковой о признании её потерпевшей.
- После допроса в качестве потерпевшей Татьяне Тальковой и её защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со статьёй 42 УПК РФ, - пояснили правоохранители.
Игорь Тальков – известный советский и российский исполнитель. Всесоюзная популярность пришла к нему после песни «Чистые пруды». Затем Тальков стал выступать с группой «Спасательный круг», исполняя песни на остросоциальные темы, многие из которых стали хитами.
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