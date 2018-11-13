Политика

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 16:36

Бывшего австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже на РФ, не стали арестовывать

Зальцбург.
Источник: Tonkosti.ru
#австрия

#шпионы

#разведка
Вена, 13 Ноября - DIXINEWS.

По мнению судьи, экс-офицер не собирается скрываться от следствия. Ранее он сам признался, что якобы передавал сведения российской стороне.

Земельный суд Зальцбурга не стал заключать под стражу бывшего полковника армии Австрии, которого задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом пишет местная газета Kronen Zeitung.

Как уточняет издание, ходатайство об аресте бывшего военнослужащего подала австрийская прокуратура. Правоохранители подозревают экс-полковника в разведывательной деятельности в ущерб страны, в разглашении государственной тайны и секретных военных сведений.

Однако суд, рассмотрев ходатайство, отклонил его, заявив, что нет угрозы того, что подозреваемый скроется от правосудия или продолжит шпионскую деятельность. В результате задержанного отпустили.

Напомним, о том, что бывший австрийский военный подозревается в шпионаже в пользу России стало известно 9 ноября. Из-за этого глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по этому поводу заявил, что австрийская сторона занимается "мегафонной" дипломатией и должна была высказать свои подозрения напрямую российским властям.

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