Госдума приостановила выплаты по советским вкладам ещё на несколько лет

Дело в том, что ещё не разработаны законы, которые бы регламентировали данный процесс. И это продолжается уже 15 лет.

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили законопроект, предусматривающий продление приостановки компенсации в полном объёме сбережений по советским вкладам в Сбербанк до 2021 года. Информация об этом указана на сайте нижней палаты парламента.

Как напоминает правительственная «Российская газета», в 1995 году государство взяло на себя обязательство по сохранности сбережений, помещённых в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Но с 2003 года ежегодно продлевается приостановка компенсаций.

- Это связано с тем, что до сих пор не разработаны законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, - пишет издание.

Уточняется, что министерство финансов уже направило в правительство РФ соответствующий проект закона. Ранее Госдума рекомендовало разработать законопроект не позднее июля 2019 года.