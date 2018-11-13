Экономика

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 15:32

Госдума приостановила выплаты по советским вкладам ещё на несколько лет

Отделение Сбербанка.
Источник: Neva.today
#сбербанк

#СССР

#ГосДума
Москва, 13 Ноября - DIXINEWS.

Дело в том, что ещё не разработаны законы, которые бы регламентировали данный процесс. И это продолжается уже 15 лет.

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили законопроект, предусматривающий продление приостановки компенсации в полном объёме сбережений по советским вкладам в Сбербанк до 2021 года. Информация об этом указана на сайте нижней палаты парламента.

Как напоминает правительственная «Российская газета», в 1995 году государство взяло на себя обязательство по сохранности сбережений, помещённых в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Но с 2003 года ежегодно продлевается приостановка компенсаций.

- Это связано с тем, что до сих пор не разработаны законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, - пишет издание.

Уточняется, что министерство финансов уже направило в правительство РФ соответствующий проект закона. Ранее Госдума рекомендовало разработать законопроект не позднее июля 2019 года.

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