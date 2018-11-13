Из России вывели рекордное количество денег

В Банке России подсчитали отток денежных средств из страны. Статистика показывает, что он значительно увеличился по сравнению с прошлым годом.

В Центробанке подсчитали чистый отток капитала из страны за первые 10 месяцев 2018 года. Он составил 42,2 млрд долларов, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этот показатель самый высокий с 2014 года.

Как сообщается в оценке ключевых агрегатов платёжного баланса РФ за январь-октябрь 2018 года, опубликованной на сайте регулятора, на отток капитала повлияли операции банков по погашению внешнего долга и вложения других секторов экономики в иностранные активы.

При этом профицит счета текущих операций платёжного баланса страны за 8 месяцев текущего года достиг 87,9 млрд долларов, что в 4 раза больше, если сравнивать с сопоставимым периодом 2017 года.

- Определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта, следствием чего стало увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до 154,6 млрд долларов США (90,5 млрд долларов США в январе-октябре 2017 года), - также сказано в сообщении регулятора.

Вместе с этим пополнились на 35,7 млрд долларов золотовалютные резервы Центробанка, и существенную роль в этом сыграл Фонд национального благосостояния, который пополнялся за счёт нефтегазовых сверхдоходов.

По итогам года, прогнозирует Банк России, отток капитала из страны может достигнуть 66 млрд долларов.