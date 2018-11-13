Ещё одного бразильца вызвали в сборную России по футболу

Игрок уже приступил к тренировкам. А через два дня будет иметь шанс выйти на поле в товарищеской игре с немцами.

Натурализованного бразильца Ари из «Краснодара» впервые вызвали в сборную России по футболу. Как сообщили в пресс-службе команды, в понедельник, 12 ноября, он приступил к тренировкам в составе команды. Ари станет третьим бразильцем в команде после защитника Марио Фернандеса (ЦСКА) и вратаря Маринато Гельерме («Локомотив») и первым темнокожим игроком в истории сборной.

- Очень счастлив, это моя мечта, - заявил Ари, отвечая на вопрос о вызове в сборную РФ. – Атмосфера очень хорошая.

Отметим, что Ари выступает в России с 2010 года. Он успел поиграть за "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар". В текущем сезоне форвард провёл 11 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 4 голевых передачи.

Сейчас футболисты национальной сборной проводят заключительные в текущем году сборы в Новогорске. 15 ноября наши футболисты сыграют товарищеский матч со сборной Германии, который пройдёт в Лейпциге, а 20 ноября сразятся со шведами в рамках Лиги наций в Сольне.