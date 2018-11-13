Роскосмос показал новый космический аппарат с ядерной энергоустановкой

Стенд Роскосмоса на выставке в Китае.

Над его разработкой трудятся специалисты сразу нескольких предприятий. Работа аппарата не будет зависеть от солнечных батарей.

Телестудия Роскосмоса на своей странице в Facebook опубликовала видеозапись, на которой представлен концептуальный облик нового космического аппарата, имеющего ядерную энергетическую установку.

Как говорится в видео, центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями – ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи.

- Самое главное – не останавливаться, и ставить перед собой хорошие, нормальные задачи, - заметил гендиректор ООО «S7 Космические транспортные системы» Сергей Сопов.

Отмечается также, что работу над новым аппаратом совместно со специалистами центра имени Келдыша ведут предприятия «Росатома».

Напомним, накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты-носители «Союз-ФГ» перестанут использоваться в конце 2019 года. На смену им придут «Союзы-2.1а».