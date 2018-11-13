Технологии и наука

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 13:48

Роскосмос показал новый космический аппарат с ядерной энергоустановкой

Стенд Роскосмоса на выставке в Китае.
Источник: Roscosmos.ru
#Роскосмос

#космонавтика

#ЦентрКелдыша
Москва, 13 Ноября - DIXINEWS.

Над его разработкой трудятся специалисты сразу нескольких предприятий. Работа аппарата не будет зависеть от солнечных батарей.

Телестудия Роскосмоса на своей странице в Facebook опубликовала видеозапись, на которой представлен концептуальный облик нового космического аппарата, имеющего ядерную энергетическую установку.

Как говорится в видео, центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями – ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи.

- Самое главное – не останавливаться, и ставить перед собой хорошие, нормальные задачи, - заметил гендиректор ООО «S7 Космические транспортные системы» Сергей Сопов.

Отмечается также, что работу над новым аппаратом совместно со специалистами центра имени Келдыша ведут предприятия «Росатома».

Напомним, накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты-носители «Союз-ФГ» перестанут использоваться в конце 2019 года. На смену им придут «Союзы-2.1а».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Роскосмосе решили судьбу ракеты «Союз-ФГ»
Рогозин озвучил размеры финансовой "ямы" Центра Хруничева
Комиссия официально назвала причины аварии ракеты-носителя "Союз"
Читайте в рубрике:
В России появятся цифровые кураторы
Студентам решили запретить подачу заявлений в пять вузов
14 российских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов

Крупным планом. Формирование культуры добрых дел в России
Из Сектора Газа по Израилю выпустили почти 400 ракет
Москва готовится отразить удар мощного урагана
В Ставрополе пресечена деятельность фабрики по производству контрафактных "Ессентуков"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто руководит Россией при отъездах Путина
Ростов-на-Дону , 13 Ноября, 17:56.
В Ростовской области развернули мобильные пункты обогрева
Санкт-Петербург, 13 Ноября, 17:28.
В Петербурге отремонтируют все пришкольные стадионы
Санкт-Петербург, 13 Ноября, 17:10.
Возобновлено расследование об убийстве певца Игоря Талькова
Вена, 13 Ноября, 16:36.
Бывшего австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже на РФ, не стали арестовывать
Волгоград, 13 Ноября, 16:09.
На Волгоград надвигается погода с опасным атмосферным давлением
Москва, 13 Ноября, 15:32.
Госдума приостановила выплаты по советским вкладам ещё на несколько лет
Москва, 13 Ноября, 15:12.
Из России вывели рекордное количество денег
Москва, 13 Ноября, 14:38.
Ещё одного бразильца вызвали в сборную России по футболу (ВИДЕО)
Москва, 13 Ноября, 13:48.
Роскосмос показал новый космический аппарат с ядерной энергоустановкой (ВИДЕО)
Саратов, 13 Ноября, 13:09.
Жительница Энгельса убила подругу за отказ покормить котёнка
Москва, 13 Ноября, 12:45.
В домах, попавших в программу реновации, будут проводить поддерживающий ремонт


Реклама
Загрузка...
MediaMetrics
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия