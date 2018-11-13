Жительница Энгельса убила подругу за отказ покормить котёнка

Женщина совершила страшное преступление, выпивая со своей подругой. Безобидное замечание переросло в кровавую бойню.

В Энгельсе осудили женщину 1991 г.р., которую суд признал виновной в убийстве своей приятельницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Как установили правоохранители, 25 июля 2018 года осуждённая была в гостях у знакомой 1971 г.р. в доме №8 по улице 2-ая Дачная. Подруги распивали спиртные напитки, и во время застолья подсудимая сделала хозяйке замечание по поводу того, что она не кормит домашних животных, после чего предложила покормить котёнка. Потерпевшая грубо отказала.

В итоге подвыпившая молодая женщина схватила кухонный нож и зарезала приятельницу. Правоохранители насчитали не менее 49 ударов на теле жертвы.

Приговором суда жительнице Энгельса назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.