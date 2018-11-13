Криминал

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 13:09

Жительница Энгельса убила подругу за отказ покормить котёнка

Энгельсский районный суд.
Источник: 4vsar.ru
#суд

#убийство

#Прокуратура
Саратов, 13 Ноября - DIXINEWS.

Женщина совершила страшное преступление, выпивая со своей подругой. Безобидное замечание переросло в кровавую бойню.

В Энгельсе осудили женщину 1991 г.р., которую суд признал виновной в убийстве своей приятельницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Как установили правоохранители, 25 июля 2018 года осуждённая была в гостях у знакомой 1971 г.р. в доме №8 по улице 2-ая Дачная. Подруги распивали спиртные напитки, и во время застолья подсудимая сделала хозяйке замечание по поводу того, что она не кормит домашних животных, после чего предложила покормить котёнка. Потерпевшая грубо отказала.

В итоге подвыпившая молодая женщина схватила кухонный нож и зарезала приятельницу. Правоохранители насчитали не менее 49 ударов на теле жертвы.

Приговором суда жительнице Энгельса назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Приморье будут судить судовладельца, по вине которого утонули люди
Российские перевозчики объяснили желание запрета BlaBlaCar
Экс-начальник безопасности ТОАЗа пытается облегчить собственную участь
Читайте в рубрике:
В Охотском море затонул плашкоут «Анатолий Крашенинников» с людьми на борту
В Хабаровске хирургу, по вине которого погибла женщина, выбрали меру пресечения
Два подряд российских мэра попались на одинаковом преступлении

Лионель Месси в шестой раз получил приз Ди Стефано
Крупным планом. Формирование культуры добрых дел в России
ХАМАС обстрелял израильский Ашкелон: один погибший
В загрязнении воздуха в Дели виновно растущее население
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто руководит Россией при отъездах Путина
Ростов-на-Дону , 13 Ноября, 17:56.
В Ростовской области развернули мобильные пункты обогрева
Санкт-Петербург, 13 Ноября, 17:28.
В Петербурге отремонтируют все пришкольные стадионы
Санкт-Петербург, 13 Ноября, 17:10.
Возобновлено расследование об убийстве певца Игоря Талькова
Вена, 13 Ноября, 16:36.
Бывшего австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже на РФ, не стали арестовывать
Волгоград, 13 Ноября, 16:09.
На Волгоград надвигается погода с опасным атмосферным давлением
Москва, 13 Ноября, 15:32.
Госдума приостановила выплаты по советским вкладам ещё на несколько лет
Москва, 13 Ноября, 15:12.
Из России вывели рекордное количество денег
Москва, 13 Ноября, 14:38.
Ещё одного бразильца вызвали в сборную России по футболу (ВИДЕО)
Москва, 13 Ноября, 13:48.
Роскосмос показал новый космический аппарат с ядерной энергоустановкой (ВИДЕО)
Саратов, 13 Ноября, 13:09.
Жительница Энгельса убила подругу за отказ покормить котёнка
Москва, 13 Ноября, 12:45.
В домах, попавших в программу реновации, будут проводить поддерживающий ремонт


Реклама
Загрузка...
MediaMetrics
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия