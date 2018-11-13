Спорт

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 12:42

Темнокожий украинский баскетболист стал игроком московского ЦСКА

Джоэл Боломбой.
Источник: cskabasket.com
#ЦСКА

#баскетбол

#спортсмены
Москва, 13 Ноября - DIXINEWS.

Новый игрок стал россиянином и влился в ряды армейцев. Его уже поприветствовало руководство клуба.

Баскетболист Джоэл Боломбой, родившийся в Донецке и имеющий украинский и американский паспорта, стал гражданином России. Указ о приёме в гражданство подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе ПБК ЦСКА, игроком которого стал Боломбой.

В ближайшее время спортсмен завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ, говорится в сообщении клуба.

Как отметил президента ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, он рад, что теперь Боломбой сможет выступать за клуб и сборную России. По словам господина Ватутина, амплуа «большого» игрока дефицитно в отечественном баскетболе.

- По-настоящему счастлив, что получил российского гражданство, - рассказал Боломбой. – Горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья.

Отметим, что ранее Джоэл Боломбой выступал только в США, куда переехал из Украины в четырёхлетнем возрасте.

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