Темнокожий украинский баскетболист стал игроком московского ЦСКА

Новый игрок стал россиянином и влился в ряды армейцев. Его уже поприветствовало руководство клуба.

Баскетболист Джоэл Боломбой, родившийся в Донецке и имеющий украинский и американский паспорта, стал гражданином России. Указ о приёме в гражданство подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе ПБК ЦСКА, игроком которого стал Боломбой.

В ближайшее время спортсмен завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ, говорится в сообщении клуба.

Как отметил президента ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, он рад, что теперь Боломбой сможет выступать за клуб и сборную России. По словам господина Ватутина, амплуа «большого» игрока дефицитно в отечественном баскетболе.

- По-настоящему счастлив, что получил российского гражданство, - рассказал Боломбой. – Горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья.

Отметим, что ранее Джоэл Боломбой выступал только в США, куда переехал из Украины в четырёхлетнем возрасте.