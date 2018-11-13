Политика

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 12:14

Путин встретился с президентом Сингапура без журналистов

Владимир Путин в Сингапуре.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Сингапур

#Азия
Сингапур, 13 Ноября - DIXINEWS.

Сегодня российский лидер находится с визитом в Сингапуре. Глава государства уже провёл встречу со своим тамошним коллегой.

Во вторник, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Сингапур. Здесь он проведёт три дня и примет участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и в 13-м Восточноазиатском саммите.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер уже встретился с президентом Сингапура Халимой Якоб.

- Беседе президентов предшествовала церемония официальной встречи Владимира Путина, которая состоялась на площади перед дворцом Истана, - отметили в Кремле. - Затем во дворце - резиденции Президента Сингапура - глава Российского государства оставил запись в книге почётных гостей.

В Кремле также добавили, что встреча состоялась за закрытыми дверями без присутствия журналистов.

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