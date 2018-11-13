Шоу-бизнес

Константин Большаков
13 Ноября, 2018 10:29

Зрители назвали лучший фильм 2018 года

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности".
Источник: Geek-freak.ru
#кино

#премия

#Мстители
Лос-Анджелес, 13 Ноября - DIXINEWS.

Голосование проходило во всемирной паутине. Ожидаемо, лучшей лентой стал популярный блокбастер.

Подведены итоги голосования на соискание американской ежегодной премии People’s Choice Awards. Победителем в номинации «Фильм 2018 года» стал приключенческий боевик от Marvel «Мстители: Война бесконечности», пишет зарубежный портал ENews.

Лучшей драматической лентой зрители назвали «Пятьдесят оттенков свободы» режиссёра Джеймса Фоули. Фильм Сюзанны Фогель «Шпион, который меня кинул», победил в номинации «Лучшая комедия». А лучшей семейной картиной оказался мультфильм «Суперсемейка 2».

Также в ходе голосования зрители выбрали лучшего актёра и актрису уходящего года. Так, в мужской номинации выиграл Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «Чёрной пантере», а среди женщин лучшей актрисой стала Скарлетт Йоханссон, снявшаяся в «Мстители: Война бесконечности».

Таким образом, фильмы про супергероев оказались самыми любимыми у западной публики в 2018 году.

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