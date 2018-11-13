Полковник украинской разведки рассказал о планировавшихся терактах в Крыму

Ещё два года назад российские силовики сумели предупредить атаки на важные объекты на полуострове. Теперь стали известны организаторы нападений.

Бывший подполковник управления специального резерва Главного управления разведки Украины Георгий Абдиллаев рассказал, кто планировал совершить теракты в Крыму в августе 2016 году. Видеозапись допроса экс-разведчика опубликовал телеканал «Россия 24».

Так, по словам Абдиллаева, теракты, предотвращённые ФСБ, планировали совершить сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Украины. Речь идёт о начальнике отдела спецразведки Александре Громове, главе спецрезерва Максиме Шаповале и рядовом разведчике Кирилле Буданове.

- Громов и Шаповал являлись руководителями, организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей планируемых диверсий, - сказал Абдиллаев.

Как уточнил телеканал, Георгий Абдиллаев был задержан на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции. Однако 13 ноября его отправят обратно в Украину, поскольку бывший полковник украинской разведки не принимал участия ни в каких террористических акциях.