В России объяснили причины бедности Украины

Российский сенатор считает, что в плохих экономических показателях виноват сам Киев. А до событий на майдане а в стране всё было неплохо.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который накануне заявил, что его страна является одной из самых бедных в Европе. По мнению господина Пушкова, Порошенко наконец-то признал подлинное состояние Украины.

Пушков уверен, что нынешняя плачевная ситуация в экономике – это расплата Киева за государственный переворот, произошедший в 2014 году, когда был свергнут легитимный президент Виктор Янукович.

- В предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне, - написал Алексей Пушков на своей странице в твиттере. – Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии.

Напомним, накануне Пётр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что Украина, несмотря на восстановление экономического роста, является одной из беднейших стран в Европе.