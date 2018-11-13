Навальному запретили выезд из России

Оппозиционер попытался покинуть страну, однако столкнулся с неприятным сюрпризом. По крайней мере, это известно с его слов.

Алексей Навальный заявил, что российские власти якобы закрыли ему выезд из страны. Об этом оппозиционный политик написал на своей странице в твиттере.

Как пояснил Навальный, он приехал в аэропорт, чтоб вылететь на оглашение решения Европейского суда по одному из своих дел. На погранконтроле у него забрали паспорт для проведения специальной проверки.

- Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт, - сообщил оппозиционер. – Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет.

Напомним, Алексей Навальный с 25 августа по 14 октября отбыл два административных ареста, общий срок которых составил 50 суток. Первый срок на 30 суток он получил за повторное нарушение порядка организации митингов, а второй срок на 20 суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.