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Константин Большаков
13 Ноября, 2018 08:32
Навальному запретили выезд из России
Алексей Навальный.
Источник: instagram.com
Москва, 13 Ноября - DIXINEWS.
Оппозиционер попытался покинуть страну, однако столкнулся с неприятным сюрпризом. По крайней мере, это известно с его слов.
Алексей Навальный заявил, что российские власти якобы закрыли ему выезд из страны. Об этом оппозиционный политик написал на своей странице в твиттере.
Как пояснил Навальный, он приехал в аэропорт, чтоб вылететь на оглашение решения Европейского суда по одному из своих дел. На погранконтроле у него забрали паспорт для проведения специальной проверки.
- Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт, - сообщил оппозиционер. – Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет.
Напомним, Алексей Навальный с 25 августа по 14 октября отбыл два административных ареста, общий срок которых составил 50 суток. Первый срок на 30 суток он получил за повторное нарушение порядка организации митингов, а второй срок на 20 суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.
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