Общество

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 20:56

Российские учителя математики провалили экзамен по своему предмету

Класс математики.
Источник: 2gis.ru
#рособрнадзор

#математика

#учителя
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.

Федеральные чиновники решили проверить, как отечественные педагоги знают предметы, которые преподают. Некоторые результаты оказались неожиданными.

В Рособрнадзоре подвели итоги исследования компетенции учителей в 2018 году. В них приняли участие 22 тысячи педагогов из 67 российских регионов, передаёт пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, по результатам апробации единых федеральных оценочных материалов по предметам «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» половина участников провалила задание.

Кроме того, четверть учителей, преподающих историю, экономику, «Россию в мире», русский язык и литературу также получили неудовлетворительную оценку собственных знаний. Наиболее успешные результаты среди педагогов, преподающих «обществознание» и «право». А самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, отметили в Рособрнадзоре.

- Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности, - резюмировал глава Рособрнадзора, добавив, что ведомство теперь подумает, как улучшить систему подготовки педагогических кадров.

В Рособрнадзоре заверили, что исследование проводилось деперсонифицированно в режиме апробации, и его результаты никак не повлияют на работу участников исследования и школ.

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