На что «Новая газета» тратит деньги своих жертвователей?

Еще в начале сентября на сайте «Новой газеты» появился призыв к читателям пожертвовать, кто сколько может, на продолжение работы издания.

Интересно, почему этому СМИ так внезапно понадобились дополнительные деньги? А главное - на какие цели они тратятся?

В воззвании сказано, что издание является некоммерческой организацией, стало быть, может собирать пожертвования. Читателям обещали, что средства будут потрачены на зарплату журналистам, командировки и аренду помещения. В это можно было бы поверить, если бы факты не говорили об обратном. В конце октября на сайте «НГ» появилась статья Дениса Короткова «Повар любит поострее», сочиненная на основе рассказа некоего Валерия Амельченко. Вскоре выяснилось, что корреспондент сам заплатил своему «информатору» 300 тысяч рублей за то, чтобы тот прочитал по бумажке заранее написанный текст.

Коротков – бывший полицейский. Он не мог не знать, что платить человеку за заведомо ложную информацию, а потом лепить из нее клеветническую статью – уголовное преступление.

Все знают, что у Короткова есть свой «любимый герой» – предприниматель Евгений Пригожин из Северной столицы. Журналист настолько на нем зациклился, что давно уже не пишет ни о ком другом и чуть ли не ходит за коммерсантом по пятам, напоминая одержимого преследователя . При этом у Короткова нет никакого компромата на предпринимателя, поэтому остается только придумывать и публиковать фейки.

Коротков пишет откровенную чушь про наемников и провокаторов, берет интервью у сомнительных личностей вроде мошенника Андрея Михайлова и его жены Марии Майоровой, широко известной в узких кругах своими аферами, а также инсценирует пропажу «информатора».

Понятное дело, на это нужны деньги, причем немалые. Раньше Короткова спонсировала «Фонтанка», но руководство издания устало от постоянно растущих аппетитов скандального журналиста. Тогда он ушел работать в «Новую газету», где сразу же уговорил руководство издания выдать ему 5 миллионов рублей на «большое расследование».

Около 700 тысяч Коротков якобы заплатил Валерию Амельченко за несколько интервью. Сотрудник «фабрики троллей» прочитал по бумажке все, что ему написал Коротков. А потом журналист вывез Амельченко в лес и заявил о пропаже своего «информатора». Правда, вскоре тот сам заявился в полицию и рассказал, как было дело (НИА-Федерация).

Впрочем, никакого наказания Короткову, похоже, не грозит. «Новая газета» всячески прикрывает своего «расследователя». Издание нашло непонятного оппозиционера из Петербурга - члена запрещенной в РФ экстремистской организации «Артподготовка» Владимира Иванютенко. После публикаций Короткова он внезапно «опознал» в Амельченко человека, который в декабре прошлого года напал на него с ножом. Никакого подтверждения своим словам Иванютенко не предоставил. Понятно, что в «НГ» появился очередной фейк.

Кстати, есть один немаловажный нюанс, на который стоит обратить внимание. Амельченко заявил, что получил от Короткова только 300 тысяч рублей. Оставшиеся 400 тысяч Коротков, видимо, попросту прикарманил. Так ли это, выяснят аудиторы, которые будут проверять бухгалтерию «НГ».

Самое неприятное, что деньги были потрачены на оплату лжи. Профессиональный журналист не станет выдумывать материал, если нет фактов и доказательств. Но у «НГ» и Короткова другие «принципы».

Поживился за счет «Новой» и известный в Петербурге аферист Андрей Михайлов. Получив около двух миллионов рублей, он назвался одним из основателей «фабрики троллей». При этом мошенник умолчал, что всего лишь работал в «Газете о газетах» под руководством своей жены Марии Майоровой. И никогда не занимал руководящих постов, поскольку слыл одним из самых нерадивых сотрудников. Михайлову постоянно грозили увольнением из-за его непроходимой глупости и тяги к воровству. История закончилась тем, что Михайлов и Майорова были выгнаны с работы из-за аферы с 30 миллионами рублей.

Мошенники погрязли в долгах, и перебивались кое-как, пока им не попался Денис Коротков. Он согласился заплатить Михайлову огромные деньги за откровенную ложь, не задумываясь о том, что на это пошли средства, собранные читателями. Коротков не стал проверять факты, изложенные Михайловым. Видимо, он изначально знал им цену. Кстати, стоит обратить внимание на любопытный нюанс: в любом материале Короткова есть только один источник, да и тот сомнительный. Видимо, не так-то просто уговорить людей врать даже за деньги. Удивительно, что никто из собеседников издания не решился рассказать свои байки на камеру. Издание не выкладывает даже аудиозаписей. Лишь заявляет, что они имеются в редакции. Все это весьма подозрительно.

Если «интервью» с «информаторами» - это байки редакции, для чего издание выпрашивает у читателей деньги? Сотрудники «НГ» рассказывали, что СМИ несколько раз было на грани закрытия из-за финансовых проблем. Из достоверных источников известно, что средства на интервью с Амельченко Короткову давала именно «НГ». Но откуда они взялись?

Не хотелось бы бросаться голословными обвинениями, ведь «НГ» не отчитывается перед нами о размерах пожертвований. Однако похоже, что читатели заплатили за скандальный фейк Короткова из своего кармана.

Аудитории «НГ» стоит задуматься о том, почему Коротков разбрасывается их деньгами и тратитсяна аферистов и фейковые расследования. Может, стоит привлечь Короткова к ответственности, ведь он не в силах ни доказать надежность своих «информаторов», н и объяснить свои траты. «НГ» держит своих читателей за идиотов. Пора положить этому конец.