Власть

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 16:40

В России запретили «резиновые» офисы

Центр содействия мигрантам.
Источник: Odnastroka.ru
#Путин

#мигранты

#прописка
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.

Безнаказанно прописывать в офисах иностранных работников больше нельзя. В противном случае придётся нести ответственность согласно Уголовному кодексу.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за фиктивную регистрацию иностранных рабочих в нежилых помещениях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как сказано в документе, под фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан или лиц без гражданства понимается их прописка по фиктивным документам, либо регистрация в помещении, где эти лица не намерены проживать, либо прописка по адресу организации, где приезжие не намереваются работать или вести другую, не запрещённую законом РФ, деятельность.

Напомним, весной текущего года в правительстве России выступили против запрета «резиновых квартир». Под этим термином понимается регистрация людей по месту жительства без соблюдения учётной нормы жилплощади на одного человека.

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